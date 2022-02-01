В ДТП на трассе Ишим — Казанское пострадала беременная женщина, ее дочь 7 лет и мать

В Тюмени 1 февраля на улице Монтажников (около Широтной) столкнулись грузовик и легковушка. Здесь перекрыты две полосы движения транспорта, пострадавших нет. Днём в городе произошли сразу две аварии на объездной дороге. Отмечалась километровая пробка. Вечером в Тюмени серьёзных пробок пока не зафиксировано.