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В ДТП на трассе Ишим — Казанское пострадала беременная женщина, ее дочь 7 лет и мать

1 февраля 12:47
Фото: ГИБДД
В Ишимском районе на 21 км трассы Ишим — Казанское в аварии пострадали 4 человека, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Инспекторы полагают, что 29-летняя тюменка завершала манёвр на ВАЗ-2114 и потеряла управление. Столкнулись три машины: ВАЗ, Lada Granta и Geely.

Водитель ВАЗ доставлена в реанимацию. 34-летняя беременная женщина, управлявшая Lada Granta, отправлена с травмами в родительное отделение, у ее 62-летней матери травмирована рука, семилетняя дочь, сидевшая в детском автокресле, получила ушибы.

На данный момент обстоятельства ДТП уточняются.

В Тюмени 1 февраля на улице Монтажников (около Широтной) столкнулись грузовик и легковушка. Здесь перекрыты две полосы движения транспорта, пострадавших нет. Днём в городе произошли сразу две аварии на объездной дороге. Отмечалась километровая пробка. Вечером в Тюмени серьёзных пробок пока не зафиксировано.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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