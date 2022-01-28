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На 100 тысяч рублей оштрафовали тюменский бар, где проводили корпоратив блогеров

28 января 11:38
Фото: 2gis.ru
«BullwarBar».
10 декабря в заведении «BullwarBar» тюменская инстаграм-блогерка проводила вечеринку. Она заявила, что на ней было порядка 300 человек, и это в период действия режима повышенной готовности. Сегодня суд привлек к ответственности руководителя бара, где прошел тот скандальный «корпоратив блогеров».
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Суд

«ООО „Бар Сервис“ нарушил правила поведения при введении режима повышенной готовности, здесь проводилось массовое мероприятие. Установили, что вечером 10 декабря 2021 года в баре было около 300 человек. На видеозаписях с вечеринки видно, что большинство посетителей не соблюдали дистанцию, находились в заведении без масок», подчеркнули в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Корпоратив для блогеров организовала Светлана Захарова. На своей странице в Инстаграм девушка писала о тысяче гостей, но позже опровергла эти слова, добавив, что в баре было не более 270 человек. Там же блогерка заявила, что у посетителей проверяли QR-коды.

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Новость о вечеринке быстро разлетелась по интернету. На следующий день организатора вызвали в полицию, где потребовали объяснить случившееся.

Корпоратив проходил в «BullwarBar», заведение тоже привлекли к ответственности. Центральный районный суд Тюмени изучил материалы дела и назначил ООО «Бар Сервис» штраф в размере 100 тысяч рублей. Представитель юрлица вину признал и согласился с протоколом о правонарушении.

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К слову, директором ООО «Бар Сервис» числится Роман Насыров. У общества есть товарный знак — «BullwarBar». Развлекательное заведение расположено на улице Герцена, 63. Совладельцы компании — Ольга Николин и Сергей Париенко.

В 2020 году чистая прибыль «Бар Сервис» составила более 1 млн 700 тысяч рублей, а выручка от продажи — почти 40 миллионов рублей.

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Организация уже принимала участие в судебных делах. В одном деле фирма привлекалась в качестве ответчика. Тогда в отношении ООО вынесли постановление об административном правонарушении.

Роман Насыров руководит еще одной компанией — ООО «МВ». Она так же, как и первая, занимается деятельностью ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Прибыль этой фирмы в 2020 году была меньше, чем у «Бар Сервис» — 930 тысяч рублей, а выручка от продажи, напротив, выше — 54,5 млн рублей.

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