На 100 тысяч рублей оштрафовали тюменский бар, где проводили корпоратив блогеров

Роман Насыров руководит еще одной компанией — ООО «МВ». Она так же, как и первая, занимается деятельностью ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Прибыль этой фирмы в 2020 году была меньше, чем у «Бар Сервис» — 930 тысяч рублей, а выручка от продажи, напротив, выше — 54,5 млн рублей.