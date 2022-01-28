На 100 тысяч рублей оштрафовали тюменский бар, где проводили корпоратив блогеров

«ООО „Бар Сервис“ нарушил правила поведения при введении режима повышенной готовности, здесь проводилось массовое мероприятие. Установили, что вечером 10 декабря 2021 года в баре было около 300 человек. На видеозаписях с вечеринки видно, что большинство посетителей не соблюдали дистанцию, находились в заведении без масок», подчеркнули в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
Корпоратив для блогеров организовала Светлана Захарова. На своей странице в Инстаграм девушка писала о тысяче гостей, но позже опровергла эти слова, добавив, что в баре было не более 270 человек. Там же блогерка заявила, что у посетителей проверяли QR-коды.
Новость о вечеринке быстро разлетелась по интернету. На следующий день организатора вызвали в полицию, где потребовали объяснить случившееся.
Корпоратив проходил в «BullwarBar», заведение тоже привлекли к ответственности. Центральный районный суд Тюмени изучил материалы дела и назначил ООО «Бар Сервис» штраф в размере 100 тысяч рублей. Представитель юрлица вину признал и согласился с протоколом о правонарушении.
К слову, директором ООО «Бар Сервис» числится Роман Насыров. У общества есть товарный знак — «BullwarBar». Развлекательное заведение расположено на улице Герцена, 63. Совладельцы компании — Ольга Николин и Сергей Париенко.
В 2020 году чистая прибыль «Бар Сервис» составила более 1 млн 700 тысяч рублей, а выручка от продажи — почти 40 миллионов рублей.
Организация уже принимала участие в судебных делах. В одном деле фирма привлекалась в качестве ответчика. Тогда в отношении ООО вынесли постановление об административном правонарушении.
Роман Насыров руководит еще одной компанией — ООО «МВ». Она так же, как и первая, занимается деятельностью ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Прибыль этой фирмы в 2020 году была меньше, чем у «Бар Сервис» — 930 тысяч рублей, а выручка от продажи, напротив, выше — 54,5 млн рублей.