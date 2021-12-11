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Блогерка Светлана Захарова устроила ковидную вечереринку наплевав на ограничения

11 декабря 2021, 08:53
Фото: Скриншот "Наш город"
Так называемый «Корпоратив блогеров» прошел вчера в местном заведении Bullwar Bar на улице Герцена, 63. Информация об этом была опубликована одним из организаторов Светланой Захаровой на ее странице в Instagram.

В ходе проведения данной вечеринки, от нее же поступали публикации о «тысяче» участников фееричного мероприятия.

Судя по фотографиям с места событий, об ограничениях и эпидемиологических мерах предосторожности речи не шло.

Многие приглашенные остались в восторге от вечеринки, но у некоторых жителей возникают вопросы по поводу адекватности проведения подобных мероприятий. Отдельные люди весьма агрессивно отреагировали на подобные празднества:

«От всей души желаю всем этим людям заболеть коронавирусом!»Один из подобных комментариев в социальных сетях.

Сегодня же от Светланы поступила информация о том, что никаких 1000 человек на вечеринке не было. Максимум 270. Также она сообщила, что у всех присутствующих проверяли QR-коды, хотя их проверку в ресторанах отложили до 24 декабря.

Это породило ещё больше вопросов, так как сейчас действуют ограничения в 50 человек - все, что больше, считается массовым мероприятием.

Роспотребнадзор уже заинтересовался заведением, в случае подтверждения нарушений по количеству посетителей и не соблюдения масочного режима, заведение ждёт штраф порядка 300 тысяч рублей и закрытие.

#Новости#Максим Кондратов#Общество
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