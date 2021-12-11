Блогерка Светлана Захарова устроила ковидную вечереринку наплевав на ограничения

В ходе проведения данной вечеринки, от нее же поступали публикации о «тысяче» участников фееричного мероприятия.
Судя по фотографиям с места событий, об ограничениях и эпидемиологических мерах предосторожности речи не шло.
Многие приглашенные остались в восторге от вечеринки, но у некоторых жителей возникают вопросы по поводу адекватности проведения подобных мероприятий. Отдельные люди весьма агрессивно отреагировали на подобные празднества:
«От всей души желаю всем этим людям заболеть коронавирусом!»Один из подобных комментариев в социальных сетях.
Сегодня же от Светланы поступила информация о том, что никаких 1000 человек на вечеринке не было. Максимум 270. Также она сообщила, что у всех присутствующих проверяли QR-коды, хотя их проверку в ресторанах отложили до 24 декабря.
Это породило ещё больше вопросов, так как сейчас действуют ограничения в 50 человек - все, что больше, считается массовым мероприятием.
Роспотребнадзор уже заинтересовался заведением, в случае подтверждения нарушений по количеству посетителей и не соблюдения масочного режима, заведение ждёт штраф порядка 300 тысяч рублей и закрытие.