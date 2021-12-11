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Организатора ковидной вечеринки в Тюмени вызвали в полицию

11 декабря 2021, 14:48
Фото: «НашГород»
Светлану Захарову, которая является одним из организаторов скандальной вечеринки в заведении Bullwar Bar, вызвали для дачи пояснений в полицию. Об этом она сообщила в свой социальной сети Instagram.
Фото: Светлана Захарова Instagram

Напоминаем, что вчера прошел так называемый «Корпоратив блогеров». В данном мероприятии приняли участие многие местные интернет деятели и, разумеется, на мероприятии ни о какой социальной дистанции никто и не думал.

Также организатор подлила масла в огонь своей публикацией о «тысяче» приглашенных гостей. Проведение данной вечеринки вызвало праведный гнев горожан и некоторые из них начали напрямую угрожать всем причастным к событию.

Сейчас же стало известно о вызове Светланы в отделение полиции. Что конкретно у нее будут спрашивать пока не известно, но «Наш Город» продолжит следить за развитием ситуации.

О том, какие именно последствия могут наступить для организаторов мероприятия мы писали ранее.

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#Новости#Максим Кондратов#Общество
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