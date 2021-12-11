Организатора ковидной вечеринки в Тюмени вызвали в полицию

Напоминаем, что вчера прошел так называемый «Корпоратив блогеров». В данном мероприятии приняли участие многие местные интернет деятели и, разумеется, на мероприятии ни о какой социальной дистанции никто и не думал.
Также организатор подлила масла в огонь своей публикацией о «тысяче» приглашенных гостей. Проведение данной вечеринки вызвало праведный гнев горожан и некоторые из них начали напрямую угрожать всем причастным к событию.
Сейчас же стало известно о вызове Светланы в отделение полиции. Что конкретно у нее будут спрашивать пока не известно, но «Наш Город» продолжит следить за развитием ситуации.