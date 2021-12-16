После «ковидного» корпоратива блогеров власти Тюмени возбудили дело

Такое решение было принято ведомством в связи с тем, что в Тюменской области из-за сложившейся эпидемиологической введены ограничения — рестораны и кафе не должны работать ночью, запрещено проведение массовых мероприятий. Во время мероприятия также не соблюдались дистанция и масочный режим.
«По данному факту против ООО „Бар сервис“, который осуществляет деятельность в баре Bullwar bar, департамент возбудил дело об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности. Ответственность за это предусмотрена статьёй 20.6.1 КоАП», — уточнили в госоргане.
На заведение составлен протокол об административном правонарушении. За невыполнение правил поведения во время действующего режима повышенной готовности юридические лица должны заплатить штраф в сумме от 100 до 300 тысяч рублей