После «ковидного» корпоратива блогеров власти Тюмени возбудили дело

Такое решение было принято ведомством в связи с тем, что в Тюменской области из-за сложившейся эпидемиологической введены ограничения — рестораны и кафе не должны работать ночью, запрещено проведение массовых мероприятий. Во время мероприятия также не соблюдались дистанция и масочный режим.