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После «ковидного» корпоратива блогеров власти Тюмени возбудили дело

16 декабря 2021, 05:09
Фото: 1Mi
После «ковидного» корпоратива блогеров власти Тюмени возбудили дело
На тюменский бар, расположенный на улице Герцена, где недавно состоялся корпоратив блогеров, на котором побывали порядка тысячи человек, региональный департамент потребительского рынка и туризма возбудил административное дело, пишет ТАСС.

Такое решение было принято ведомством в связи с тем, что в Тюменской области из-за сложившейся эпидемиологической введены ограничения — рестораны и кафе не должны работать ночью, запрещено проведение массовых мероприятий. Во время мероприятия также не соблюдались дистанция и масочный режим.

«По данному факту против ООО „Бар сервис“, который осуществляет деятельность в баре Bullwar bar, департамент возбудил дело об административном правонарушении за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности. Ответственность за это предусмотрена статьёй 20.6.1 КоАП», — уточнили в госоргане.

На заведение составлен протокол об административном правонарушении. За невыполнение правил поведения во время действующего режима повышенной готовности юридические лица должны заплатить штраф в сумме от 100 до 300 тысяч рублей

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