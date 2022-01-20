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Posted 20 января 2022,, 12:24

Published 20 января 2022,, 12:24

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Тюмени оставили в СИЗО полицейского, который пьяным сбил насмерть двух рабочих

20 января 2022, 12:24
В административном центре Тюменской области суд продлил меру пресечения экс-сотруднику Следственного комитета Павлу Шадрину.

В ночь с 23 на 24 ноября 2021 года на путепроводе улицы Федюнинского пьяный полицейский сбил на своей машине двух дорожных рабочих. Пострадавшие скончались на месте. Об этом пишет «КП-Тюмень».

Шадрин останется в СИЗО минимум до 23 апреля текущего года.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Следствие продолжается.

#Общество#Юлия Кононенко#Новости
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