В Тюмени оставили в СИЗО полицейского, который пьяным сбил насмерть двух рабочих

Posted 20 января 2022,, 12:24
Published 20 января 2022,, 12:24
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
В ночь с 23 на 24 ноября 2021 года на путепроводе улицы Федюнинского пьяный полицейский сбил на своей машине двух дорожных рабочих. Пострадавшие скончались на месте. Об этом пишет «КП-Тюмень».
Шадрин останется в СИЗО минимум до 23 апреля текущего года.
Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Следствие продолжается.