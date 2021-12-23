Жители Тюмени теперь могут купить свой складской комплекс прямо в СберБанк Онлайн

На сегодняшний день ЗПИФ недвижимости — один из лучших инструментов для сохранения капитала. Покупка недвижимости и последующая её сдача в аренду уже давно не приносят былого дохода. Наше исследование показало, что доходность такого вида вложений составляет не более 5-6% в крупных российских городах, что не позволяет защитить свои вложения от инфляции. Коммерческая недвижимость всегда востребована, и сейчас в этом сегменте можно найти качественные объекты, которые могут обеспечить доход на 3-4% выше доходов от сдачи квартиры в аренду. Более того, рентные фонды недвижимости выплачивают доход от аренды ежеквартально, обеспечивая владельцу паев регулярный денежный поток. То есть это доход здесь и сейчас, а не в перспективе нескольких лет. Также стоит отметить, что, покупая паи ЗПИФ, человек становится владельцем доли в недвижимости, которая входит состав фонда, таким образом, его вложения — это реальные объекты, которые можно в буквальном смысле потрогать руками.