Тюменский облсуд не смягчил меру пресечения экс-главе дорожного департамента

Ранее Ленинский районный суд отправил чиновника в СИЗО до 2 февраля следующего года. Вышестоящая инстанция оставила решение без изменения.
«Тюменский областной суд не удовлетворил апелляцию Игоря Фролова, который просил заменить ему меру пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую», — уточнили в объединённой пресс-службе.
Напомним, Игорь Фролов и его мать были арестован в начале декабря по обвинению в хищении с помощью мошеннических действий более 5 млн рублей из бюджетных средств.
Недавно на его место был назначен Евгений Сорокин, который ранее занимал должность руководителя управы Центрального округа.