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Тюменский облсуд не смягчил меру пресечения экс-главе дорожного департамента

23 декабря 2021, 07:55
Фото: объединённая пресс-служба судов
Тюменский облсуд не смягчил меру пресечения экс-главе дорожного департамент
Сегодня, 23 декабря, Тюменский облсуд оставил без изменений меру пресечения обвиняемому в краже бюджетных средств экс-главе департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игорю Фролову, сообщили в объединённой пресс-службе судов.
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Суд

Ранее Ленинский районный суд отправил чиновника в СИЗО до 2 февраля следующего года. Вышестоящая инстанция оставила решение без изменения.

«Тюменский областной суд не удовлетворил апелляцию Игоря Фролова, который просил заменить ему меру пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую», — уточнили в объединённой пресс-службе.

Напомним, Игорь Фролов и его мать были арестован в начале декабря по обвинению в хищении с помощью мошеннических действий более 5 млн рублей из бюджетных средств.

Недавно на его место был назначен Евгений Сорокин, который ранее занимал должность руководителя управы Центрального округа.

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#Новости#Мошенничество#Суд#Происшествия#Тюмень#Дарья Гасникова
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