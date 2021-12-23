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Почти 70% тюменцев предпочитают новогоднему корпоративу денежную премию

23 декабря 2021, 06:06
Фото: 1Mi
Почти 70% тюменцев предпочитают новогоднему корпоративу денежную премию
Аналитики крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru провели опрос среди работников «тюменской матрёшки» и выяснили, как они относятся к корпоративам и готовы ли заменить праздник на денежную преию.
Сюжет
Тюмень

Порядка 69% опрошенных в Тюменской области вместо новогоднего праздника, устроенного на работе, выбрали деньги. Торжество предпочли только 23%.

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«В целом лишь 37% респондентов из Тюменского региона, Югры и Ямала всегда ходят на корпоративы. В редких исключениях такие праздники посещают ещё 42%, а 20% их игнорируют совсем. Чаще всего новогодние вечеринки с коллегами посещают HR-специалисты — таких 60%, а реже — начинающие специалисты — их 40%», — рассказали специалисты.

Почти каждый третий работник «тюменской матрёшки», а именно 64%, признаётся, что любит корпоративы и считает их отличной возможностью пообщаться с коллегами в неформальной обстановке. Не любяи новогодние праздники с сослуживцами всего 19% участников опроса.

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#Новости#Общество#Корпоративные праздники#Тюмень#Дарья Гасникова
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