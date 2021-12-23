Почти 70% тюменцев предпочитают новогоднему корпоративу денежную премию

Порядка 69% опрошенных в Тюменской области вместо новогоднего праздника, устроенного на работе, выбрали деньги. Торжество предпочли только 23%.
«В целом лишь 37% респондентов из Тюменского региона, Югры и Ямала всегда ходят на корпоративы. В редких исключениях такие праздники посещают ещё 42%, а 20% их игнорируют совсем. Чаще всего новогодние вечеринки с коллегами посещают HR-специалисты — таких 60%, а реже — начинающие специалисты — их 40%», — рассказали специалисты.
Почти каждый третий работник «тюменской матрёшки», а именно 64%, признаётся, что любит корпоративы и считает их отличной возможностью пообщаться с коллегами в неформальной обстановке. Не любяи новогодние праздники с сослуживцами всего 19% участников опроса.