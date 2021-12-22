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В центре Тюмени на Республики легковушка протаранила столб

22 декабря 2021, 13:02
Фото: 2ГИС
В центре Тюмени 22 декабря произошло ДТП между автомобилем сервиса DiDi и легковушкой, сообщают очевидцы.

Одна из машин влетела в столб, инцидент произошел на Республики, 47.

Пострадали только машины, на место аварии вызвали сотрудников ГИБДД. В настоящий момент на дорогах Тюмени гололёд из-за снегопада, спецтехника ЖКХ не успевает убирать улицы. Непогода продлится до ночи следующего дня, пробки в городе достигают 9 баллов. Фактически встало движение на Полевой (ДТП двух грузовиков), Червишевском и Московском тракте, Республики, 50 лет Октября, Ленина, Мельникайте, Федюнинского (Объездная).

В час пик произошло 11 ДТП. О серьёзных авариях пока не сообщается.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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