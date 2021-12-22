В центре Тюмени на Республики легковушка протаранила столб

Пострадали только машины, на место аварии вызвали сотрудников ГИБДД. В настоящий момент на дорогах Тюмени гололёд из-за снегопада, спецтехника ЖКХ не успевает убирать улицы. Непогода продлится до ночи следующего дня, пробки в городе достигают 9 баллов. Фактически встало движение на Полевой (ДТП двух грузовиков), Червишевском и Московском тракте, Республики, 50 лет Октября, Ленина, Мельникайте, Федюнинского (Объездная).