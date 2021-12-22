nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменцы очень ждут снегоуборочную технику в восточной части города

22 декабря 2021, 14:03
Фото: 1Mi
В Восточной части Тюмени, Антипино и Боровском люди ждут снегоуборочную технику.
Сюжет
Тюмень

В паблике nashgorod_tymen тюменцы сообщают, что не видят спецтехнику ни во дворах ни на основных городских дорогах.

«Сейчас просто ужас!!! Лично в Восточном микрорайоне вообще ничего не чистят. Невозможно не ходить, не ездить!», - сообщила тюменка Галина Андреевна.

Похожая ситуация на окраине областной столицы. «Антипино замело конкретно, даже сани детские застревают в этих сугробах».

А жителям Боровского похоже ещё долго придётся ждать спецтехнику. Тюмень машины чистить пока не успевают. На дорогах сегодня настоящий ЧС, множество аварий и пробки в 9 баллов.

#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25