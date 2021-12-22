Тюменцы очень ждут снегоуборочную технику в восточной части города

В паблике nashgorod_tymen тюменцы сообщают, что не видят спецтехнику ни во дворах ни на основных городских дорогах.
«Сейчас просто ужас!!! Лично в Восточном микрорайоне вообще ничего не чистят. Невозможно не ходить, не ездить!», - сообщила тюменка Галина Андреевна.
Похожая ситуация на окраине областной столицы. «Антипино замело конкретно, даже сани детские застревают в этих сугробах».
А жителям Боровского похоже ещё долго придётся ждать спецтехнику. Тюмень машины чистить пока не успевают. На дорогах сегодня настоящий ЧС, множество аварий и пробки в 9 баллов.