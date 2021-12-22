Тюменские урбанисты обсудили благоустройство города

«Хотим запустить проект под названием „тропинки на снегу“. Снег лучше всего показывает, где и над чем нужно поработать. Люди ходят по снегу, прокладывают тропинки, это хороший способ понять, как людям нужно. Такое практикуется за границей. Там специально ждут снега, чтобы посмотреть, как удобнее. Второй важный шаг — нужно разработать методичку, чтобы она помогла людям правильно фотографировать и фиксировать проблемные участки. Все это в будущем может помочь, например, убрать какие-то лишние заборы, расширить тротуары, или наоборот сузить, сгладить какие-то углы»,