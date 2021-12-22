Тюменские урбанисты обсудили благоустройство города

В среду, 22 декабря, сторонники Городских проектов на встрече подняли важные темы: Парк в городских пространствах, понижение бордюров, а также тропинки в снегу.
Вопрос про лог у участников встречи вызвал небольшую дискуссию. Однако сторонники пришли к мнению, что нужно выйти на диалог с властью. Так сказать, организовать круглый стол, где помимо чиновников должны присутствовать эксперты и общественники. По мнению участников, эти действия помогут найти оптимальные решения для благоустройства городской среды.
«Выйти на администрацию города, и предложить провести круглый стол. Пригласить и геологов и всех тех, кто может быть к этому причастен. Тогда это будет настоящая коммуникация».
Также на встрече обсудили итоги по поводу благоустройства городских бордюров. Многие бордюры в городе не соответствуют нормам. Они и выше положенного и построены не так. Таким образом доставляют дискомфорт тюменцам, особенно маломобильным жителям.
«Бордюры должны быть не более полутора сантиметров, однако в реальности они огромных высот. Мы в нашем чате кинули клич, чтобы кидали фотографии высоких бордюров. Таким образом удалось собрать около 100 штук. Зачем мы эти данные направили в различные департаменты и структуры. В результате таких действий, большую часть бордюров понизили и привели в положенную норму»,
— рассказал глава тюменского отделения Аркадий Каюгин.
Помимо этого, присутствующие на мероприятии наметили план дальнейших действий. В ближайшее время будет запущен еще один проект, который также поможет улучшить город и создать комфорт для местного населения.
«Хотим запустить проект под названием „тропинки на снегу“. Снег лучше всего показывает, где и над чем нужно поработать. Люди ходят по снегу, прокладывают тропинки, это хороший способ понять, как людям нужно. Такое практикуется за границей. Там специально ждут снега, чтобы посмотреть, как удобнее. Второй важный шаг — нужно разработать методичку, чтобы она помогла людям правильно фотографировать и фиксировать проблемные участки. Все это в будущем может помочь, например, убрать какие-то лишние заборы, расширить тротуары, или наоборот сузить, сгладить какие-то углы»,
— подытожил Каюгин.
В завершении встречи сторонники подчеркнули, что будут собираться теперь ежемесячно, чтобы обсуждать все эти моменты и понимать, как продвигаются дела. Ранее встречи очно проводить не удавалось из-за пандемии и коронавирусных ограничений.