Сильный снегопад и гололед ожидается в среду в Тюмени

Температура воздуха составит – 1 градус, ожидается до 4 мм осадков на дорогах гололедица. Снег будет идти весь день до 23:00, скорость ветра 4-6 метров в секунду. Влажность около 90%, атмосферное давление очень низкое.
В четверг резко похолодает до – 15 градусов. Утром в городе будет солнечно, во второй половине дня небо закроют облака. Скорость ветра 2-5 метров в секунду, серьёзных осадков не ожидается. Высота снежного покрова 27 см.
В пятницу вечером похолодает до – 22 градусов, утром выпадет до 2 мм осадков. Скорость ветра около 3-5 метров в секунду, влажность около 85%. Вечером большая часть облаков рассеется, в городе будет ясная погода.
Самая холодная погода ждёт тюменцев 25 декабря, в городе похолодает до – 25 градусов.