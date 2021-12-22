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Сильный снегопад и гололед ожидается в среду в Тюмени

22 декабря 2021, 01:03
Фото: 1Mi
По данным Гисметео, в Тюмени 22 декабря ожидается сильный снегопад.

Температура воздуха составит – 1 градус, ожидается до 4 мм осадков на дорогах гололедица. Снег будет идти весь день до 23:00, скорость ветра 4-6 метров в секунду. Влажность около 90%, атмосферное давление очень низкое.

В четверг резко похолодает до – 15 градусов. Утром в городе будет солнечно, во второй половине дня небо закроют облака. Скорость ветра 2-5 метров в секунду, серьёзных осадков не ожидается. Высота снежного покрова 27 см.

В пятницу вечером похолодает до – 22 градусов, утром выпадет до 2 мм осадков. Скорость ветра около 3-5 метров в секунду, влажность около 85%. Вечером большая часть облаков рассеется, в городе будет ясная погода.

Самая холодная погода ждёт тюменцев 25 декабря, в городе похолодает до – 25 градусов.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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