Прием заявок на конкурс студенческих команд «Лучник Future» продлится до 15 января

Исполнительный директор «Лучник Future» Юлия Мохова отметила, что раньше студенты не имели возможности не просто подумать над теоретическими задачами, а разработать коммуникационную стратегию для реального бизнеса либо общественной организации. А победитель сможет принять участие в реализации кейса и даже получить работу. Об этом пишет inkazan.ru.
Для решения студенческим командам предоставляются семь настоящих PR-кейсов от партнеров мероприятия, среди которых коммерческие и общественные организации. Участники должны будут создать коммуникационные кампании для продвижения стипендий студентам или для того, чтобы обучить граждан РФ основам финансовой безопасности.
На конкурсе команды должны представить проекты по привлечению добровольцев в «Национальный регистр доноров костного мозга». Такая задача была поставлена благотворительным фондом «Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова» (РДКМ).
Кроме этого, студенты станут участниками «Нового социального вектора» и выдвинут свои идеи для коммуникационной кампании по вовлечению работников и населения в соцпрограмму одного из партнеров проекта.
Также были поставлены такие задачи, как повышение узнаваемости бренда в среде молодежи, увеличение инвестиционной привлекательности организации с целью привлечь частных инвесторов. А также подготовка плана антикризисных коммуникаций, который нацелен на решение конфликтных ситуаций в процессе установки современной цифровой техники в многоквартирных домах. До 15 января следующего года будут принимать заявки с решением задач.
Учредителем мероприятия является дирекция национальной премии в сфере развития общественных связей «Серебряный Лучник». Коммуникационная группа JAMP выступает оператором, а холдинг 1MI стал официальным информационным партнером конкурса.