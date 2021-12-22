Прием заявок на конкурс студенческих команд «Лучник Future» продлится до 15 января

Также были поставлены такие задачи, как повышение узнаваемости бренда в среде молодежи, увеличение инвестиционной привлекательности организации с целью привлечь частных инвесторов. А также подготовка плана антикризисных коммуникаций, который нацелен на решение конфликтных ситуаций в процессе установки современной цифровой техники в многоквартирных домах. До 15 января следующего года будут принимать заявки с решением задач.