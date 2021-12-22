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Отметившие золотую свадьбу тюменцы получат денежные выплаты

22 декабря 2021, 13:50
Фото: pixabay.com
Глава Тюменской области Александр Моор поручил поощрить деньгами тюменские пары, которые отметили 50-летний юбилей супружеской жизни (золотую свадьбу). Об этом глава региона сообщил во время прямой линии с населением.

Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал проработать идею о выплатах семейным парам, которые празднуют большие годовщины свадьбы.

«Я думаю, что это очень хорошая идея. Мы обязательно проработаем этот вопрос с коллегами», отметил глава региона.

Предложение о денежных выплатах к крупным годовщинам свадьбы прозвучало во время прямой линии с населением. Житель Тюменского региона спросил, возможно ли получить средства к юбилейным датам, на что Александр Моор сообщил про выдачу грамот от губернатора и памятных медалей. Но идея с выплатой показалась ему перспективной.

Ранее стало известно, что в этом году свыше 3 тысяч тюменских семей улучшили свои жилищные условия. Для них было закуплено 155 тысяч квадратных метров.

НашГород опубликовал подробную инструкцию о том, как в 2022 году будут выплачиваться губернаторские пособия при рождении ребенка. По нормам законодательства, которые действуют в Тюменском регионе, семьи, имеющие статус многодетных, вне зависимости от размера своих доходов могут воспользоваться целым комплексом мер в рамках государственной соцподдержки.

Также в регионе производятся ежемесячно с 1 по 15 числа месяца социальные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет. Пособия составляют 40% от средней заработной платы за двухлетний период. Минимальный размер выплаты - 7 тысяч руб. на каждого ребенка.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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