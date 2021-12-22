Отметившие золотую свадьбу тюменцы получат денежные выплаты

Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал проработать идею о выплатах семейным парам, которые празднуют большие годовщины свадьбы.
«Я думаю, что это очень хорошая идея. Мы обязательно проработаем этот вопрос с коллегами», отметил глава региона.
Предложение о денежных выплатах к крупным годовщинам свадьбы прозвучало во время прямой линии с населением. Житель Тюменского региона спросил, возможно ли получить средства к юбилейным датам, на что Александр Моор сообщил про выдачу грамот от губернатора и памятных медалей. Но идея с выплатой показалась ему перспективной.
Ранее стало известно, что в этом году свыше 3 тысяч тюменских семей улучшили свои жилищные условия. Для них было закуплено 155 тысяч квадратных метров.
НашГород опубликовал подробную инструкцию о том, как в 2022 году будут выплачиваться губернаторские пособия при рождении ребенка. По нормам законодательства, которые действуют в Тюменском регионе, семьи, имеющие статус многодетных, вне зависимости от размера своих доходов могут воспользоваться целым комплексом мер в рамках государственной соцподдержки.
Также в регионе производятся ежемесячно с 1 по 15 числа месяца социальные выплаты по уходу за ребенком до полутора лет. Пособия составляют 40% от средней заработной платы за двухлетний период. Минимальный размер выплаты - 7 тысяч руб. на каждого ребенка.