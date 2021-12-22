Отметившие золотую свадьбу тюменцы получат денежные выплаты

Предложение о денежных выплатах к крупным годовщинам свадьбы прозвучало во время прямой линии с населением. Житель Тюменского региона спросил, возможно ли получить средства к юбилейным датам, на что Александр Моор сообщил про выдачу грамот от губернатора и памятных медалей. Но идея с выплатой показалась ему перспективной.