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На трассе Тюмень – Омск две легковушки вылетели на обочину

22 декабря 2021, 10:29
Фото: ЧС Тюмень
На трассе Тюмень – Омск (около беркута) произошло столкновение двух легковых машин, сообщают очевидцы.

На место инцидента прибыли два экипажа ДПС, машины вылетели на обочину. Пострадавших нет. Из-за аварии на этом участке трассы образовалась небольшая пробка. Стоит отметить, что здесь временно ограничена скорость 50 км/ч из-за ремонтных работ на трассе.

Водители отмечают, что из-за снегопада на федеральной дороге образовалась гололедица, снег пока не убирают. В Тюмени для уборки улиц подключают спецтехнику из других компаний. Непогода задержится в городе до ночи 23 декабря. Уже днём в областной столице произошло 8 автомобильных аварий.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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