На трассе Тюмень – Омск две легковушки вылетели на обочину

Водители отмечают, что из-за снегопада на федеральной дороге образовалась гололедица, снег пока не убирают. В Тюмени для уборки улиц подключают спецтехнику из других компаний. Непогода задержится в городе до ночи 23 декабря. Уже днём в областной столице произошло 8 автомобильных аварий.