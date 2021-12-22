На трассе Тюмень – Омск две легковушки вылетели на обочину

На место инцидента прибыли два экипажа ДПС, машины вылетели на обочину. Пострадавших нет. Из-за аварии на этом участке трассы образовалась небольшая пробка. Стоит отметить, что здесь временно ограничена скорость 50 км/ч из-за ремонтных работ на трассе.
Водители отмечают, что из-за снегопада на федеральной дороге образовалась гололедица, снег пока не убирают. В Тюмени для уборки улиц подключают спецтехнику из других компаний. Непогода задержится в городе до ночи 23 декабря. Уже днём в областной столице произошло 8 автомобильных аварий.