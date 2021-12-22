На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в ДТП с грузовиком пострадали 4 человека

По данным ГИБДД, 60-летний водитель Сhevrolet Niva при обгоне выехал на встречку и не справился с управлением. Машина столкнулась с грузовиком Isuzu. Пострадали 4 человека, которые находились в джипе. После столкновения Niva вылетела в кювет, перевернулась, правые боковые двери вырвало из автомобиля.