На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в ДТП с грузовиком пострадали 4 человека

Серьёзное ДТП произошло 20 декабря в Нефтеюганском районе.
По данным ГИБДД, 60-летний водитель Сhevrolet Niva при обгоне выехал на встречку и не справился с управлением. Машина столкнулась с грузовиком Isuzu. Пострадали 4 человека, которые находились в джипе. После столкновения Niva вылетела в кювет, перевернулась, правые боковые двери вырвало из автомобиля.
Все пострадавшие госпитализированы.
Вчера на трассе Екатеринбург - Тюмень КАМАЗ выехал на встречную полосу и протаранил три грузовика и легковой автомобиль. Пострадали только машины. На несколько часов участок дороги был перекрыт, образовалась пробка. Попутный транспорт направили в объезд через Камышлов.