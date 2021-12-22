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На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в ДТП с грузовиком пострадали 4 человека

22 декабря 2021, 11:29
Фото: ГИБДД
На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в аварии пострадали 4 человека, сообщает ГИБДД,

Серьёзное ДТП произошло 20 декабря в Нефтеюганском районе.

По данным ГИБДД, 60-летний водитель Сhevrolet Niva при обгоне выехал на встречку и не справился с управлением. Машина столкнулась с грузовиком Isuzu. Пострадали 4 человека, которые находились в джипе. После столкновения Niva вылетела в кювет, перевернулась, правые боковые двери вырвало из автомобиля.

Все пострадавшие госпитализированы.

Вчера на трассе Екатеринбург - Тюмень КАМАЗ выехал на встречную полосу и протаранил три грузовика и легковой автомобиль. Пострадали только машины. На несколько часов участок дороги был перекрыт, образовалась пробка. Попутный транспорт направили в объезд через Камышлов.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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