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Из-за снегопада в Тюмени третий день пробки в 8 баллов

22 декабря 2021, 10:49
Фото: «Наш город»
В Тюмени уже третий день подряд дорожные пробки в 8 баллов, сообщает сервис 2ГИС.

Сегодня с раннего утра на город обрушился снегопад, это привело к заторам и большому числу дорожных происшествий. Многие парковки уже засыпаны снегом, если его не убрать, то поставить вечером машину около дома будет проблематично. Снегопад продлится весь день, снежный покров в городе увеличится до 27 сантиметров.

Владельцы небольших заведений, магазинчиков тоже взяли в руки лопаты. Клиенты обращают пристальное внимание на убранную от снега территорию около торговой точки. Коммерсанты чистят пешеходные дорожки.

Часть автомобилистов пересели на маршрутки. Из-за больших пробок автомобиль стал почти недвижимостью.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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