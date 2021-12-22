Из-за снегопада в Тюмени третий день пробки в 8 баллов

Сегодня с раннего утра на город обрушился снегопад, это привело к заторам и большому числу дорожных происшествий. Многие парковки уже засыпаны снегом, если его не убрать, то поставить вечером машину около дома будет проблематично. Снегопад продлится весь день, снежный покров в городе увеличится до 27 сантиметров.