Из-за снегопада в Тюмени третий день пробки в 8 баллов

Сегодня с раннего утра на город обрушился снегопад, это привело к заторам и большому числу дорожных происшествий. Многие парковки уже засыпаны снегом, если его не убрать, то поставить вечером машину около дома будет проблематично. Снегопад продлится весь день, снежный покров в городе увеличится до 27 сантиметров.
Владельцы небольших заведений, магазинчиков тоже взяли в руки лопаты. Клиенты обращают пристальное внимание на убранную от снега территорию около торговой точки. Коммерсанты чистят пешеходные дорожки.
Часть автомобилистов пересели на маршрутки. Из-за больших пробок автомобиль стал почти недвижимостью.