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Во вторник на улице Федюнинского в Тюмени задержали двух пьяных водителей

21 декабря 2021, 13:41
Фото: ГИБДД
Сегодня инспекторы ГИБДД задержали на улице Федюнинского двух пьяных автомобилистов, сообщают представители ведомства.

В 05:00 на Федюнинского, 69 был остановлен Nissan Xtrail, им управлял 52-летний курганец. В ходе освидетельствование алкотестер показал 0.37 мг, ну мужчину составлен административный протокол.

Через некоторое время был задержан 33-летний тюменец на Toyota Avensis. Его машину остановили на Федюнинского, 55. Мужчина отказался проходить проверку на алкотестере. Стоит отметить, что в 2019 году он уже привлекался к ответственности за отказ от освидетельствования. Против мужчины могут возбудить уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ.

Стоит отметить, что традиционно больше всего пьяных водителей регистрируется в пятницу вечером и выходные дни.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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