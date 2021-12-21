Во вторник на улице Федюнинского в Тюмени задержали двух пьяных водителей

Через некоторое время был задержан 33-летний тюменец на Toyota Avensis. Его машину остановили на Федюнинского, 55. Мужчина отказался проходить проверку на алкотестере. Стоит отметить, что в 2019 году он уже привлекался к ответственности за отказ от освидетельствования. Против мужчины могут возбудить уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ.