ВКонтакте рассказала о продуктовых итогах года

Команда социальной сети легендарно обновила приложение ВКонтакте для iPad, сняла любые лимиты для видеоконференций в VK Звонках — они бесплатны и не ограничены ни по длительности, ни по количеству участников, представила сервис VK Видео — видеоплатформу № 1 в России по аудитории, а также перезапустила музыкальный раздел — теперь это часть нового сервиса VK Музыка. Кроме того, ВКонтакте добавила реакции к записям, большой выбор фонов и исчезающие сообщения в мессенджере, подборки в «Клипах», студию для музыкантов и радикально обновила платформу монетизации для авторов.