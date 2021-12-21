В ДТП на Запольной в Тюмени пострадал человек. Из-за аварии возникла пробка в 1 км

Здесь столкнулись КИА и Датсан, одну из машин развернуло на дороге, она перекрыла одну полосу движения и вызвала километровую пробку в центре города. На место инцидента прибыла бригада скорой помощи и сотрудники ГИБДД,
В результате к 15:18 в Тюмени пробки достигли семи баллов.
Ранее «Наш город» сообщал, что в центре серьёзные затруднения на улицах 2-я Луговая, Челюскинцев, Советской, Кирова, Запольная, 50 лет Октября. Здесь во второй половине дня произошло 6 дорожных происшествий, на нескольких улицах движение было частично блокировано.