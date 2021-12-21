На трассе Тюмень – Екатеринбург построили 25 км трассы с развязками

По словам заместителя начальника Уралуправтодора Владимира Тельнова, с 2019 года уже сдано 60 километров дороги, на сегодня 130 километров остаются 2-полосными, там сейчас ведутся проектно-изыскательные работы. По плану вся дорога Екатеринбург - Тюмень будет расширена до 4 полос уже к 2024 году.