На трассе Тюмень – Екатеринбург построили 25 км трассы с развязками

Более того, дорожники отремонтировали и расширили 5 мостов через р.Суетка, Балаир, Юшала. Построено 4 транспортных развязки и надземный пешеходный переход. Ещё две подобных конструкции построят в следующем году около Сугата и Чупина.
В 2022 году планируется ввести участок 180 – 215 км. Далее строители начнут реконструкцию на участке 35 – 104 км. Около Богдановича запланировано сделать обход.
По словам заместителя начальника Уралуправтодора Владимира Тельнова, с 2019 года уже сдано 60 километров дороги, на сегодня 130 километров остаются 2-полосными, там сейчас ведутся проектно-изыскательные работы. По плану вся дорога Екатеринбург - Тюмень будет расширена до 4 полос уже к 2024 году.