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На трассе Тюмень – Екатеринбург построили 25 км трассы с развязками

21 декабря 2021, 11:50
Фото: 1Mi
На трассе Тюмень – Екатеринбург завершили строительство участка в 25 км, сообщает Уралуправдор.

Более того, дорожники отремонтировали и расширили 5 мостов через р.Суетка, Балаир, Юшала. Построено 4 транспортных развязки и надземный пешеходный переход. Ещё две подобных конструкции построят в следующем году около Сугата и Чупина.

В 2022 году планируется ввести участок 180 – 215 км. Далее строители начнут реконструкцию на участке 35 – 104 км. Около Богдановича запланировано сделать обход.

По словам заместителя начальника Уралуправтодора Владимира Тельнова, с 2019 года уже сдано 60 километров дороги, на сегодня 130 километров остаются 2-полосными, там сейчас ведутся проектно-изыскательные работы. По плану вся дорога Екатеринбург - Тюмень будет расширена до 4 полос уже к 2024 году.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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