Крупные пробки возникли в Тюмени днём из-за 6 ДТП в центре города

На 15:18 заторы растянулись на семь баллов. Серьёзные затруднения в основном в центре города на улицах 2-я Луговая, Челюскинцев, Советской, Кирова, Запольная, 50 лет Октября. Здесь произошло 6 дорожных происшествий, дороги частично заблокированы.