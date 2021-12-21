Крупные пробки возникли в Тюмени днём из-за 6 ДТП в центре города

На 15:18 заторы растянулись на семь баллов. Серьёзные затруднения в основном в центре города на улицах 2-я Луговая, Челюскинцев, Советской, Кирова, Запольная, 50 лет Октября. Здесь произошло 6 дорожных происшествий, дороги частично заблокированы.
Самая большая пробка на улице Запольной, она растянулась почти почти на километр.
На Федюнинского (Объездная) при выезде из города сломалась фура. Машина перегородила одну из полос движения, что вызвало пробку. На других улицах движение практически свободное примерно до 18:00 (час пик).