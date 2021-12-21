Движение на трассе Екатеринбург – Тюмень ограничено из-за ДТП с 4 машинами

Управление ГИБДД по Свердловской области отмечает, что на 133-м километре дороги столкнулись четыре автомобиля — три грузовых и один легковой.
Предполагается, что авария произошла из-за водителя КАМАЗа. Грузовик выехал на встречку и столкнулся с несколькими машинами. Обстоятельства происшествия уточняются.
Из-за больших пробок машины направили в объезд через Камышлов, к 18:40 дорожные службы смогли восстановить движение на федеральной трассе. О пострадавших не сообщается.
Сейчас в районе Екатеринбурга идёт снег, на федеральной трассе тоже отмечается гололедица, дорога скользкая. Резкие движения и высокая скорость могут быть опасны.