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Движение на трассе Екатеринбург – Тюмень ограничено из-за ДТП с 4 машинами

21 декабря 2021, 14:50
Фото: ekb.serov
Движение на трассе Екатеринбург – Тюмень ограничено, сообщают очевидцы.

Управление ГИБДД по Свердловской области отмечает, что на 133-м километре дороги столкнулись четыре автомобиля — три грузовых и один легковой.

Предполагается, что авария произошла из-за водителя КАМАЗа. Грузовик выехал на встречку и столкнулся с несколькими машинами. Обстоятельства происшествия уточняются.

Из-за больших пробок машины направили в объезд через Камышлов, к 18:40 дорожные службы смогли восстановить движение на федеральной трассе. О пострадавших не сообщается.

Сейчас в районе Екатеринбурга идёт снег, на федеральной трассе тоже отмечается гололедица, дорога скользкая. Резкие движения и высокая скорость могут быть опасны.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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