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Водители рассказали о своих занятиях в предновогодних пробках

20 декабря 2021, 07:04
Фото: pixabay.com
Аналитики «Авито Авто» решили узнать у российских автомобилистов, сколько времени они проводят предпраздничных в пробках и чем себя занимают в ожидании.

Как сообщает iz.ru, каждый пятый респондент рассказал, что проводит в предпраздничных пробках от 10 минут до получаса за поездку. Столько же рассказали о 30 минутах до часа времени, 12% — от часа до полутора часов, 18% — от полутора и до пяти часов за поездку.

Почти половина опрошенных (47%) сообщили, что во время затора они слушают радио, аудиокниги или подкасты. 20% отметили, что тратят это время на разговоры по телефону и на соцсети. Еще 12% рассказали, что в пробках строят планы на будущее, 10% — наводят порядок в электронной почте и/или мессенджерах, девять процентов — поют и играют в игры на телефоне, шесть процентов — смотрят видео или кино, пять процентов — работают, и столько же совершают онлайн-покупки.

Меньшинство водителей (3%) в пробках медитируют, а два процента — учат иностранные языки.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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