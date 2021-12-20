Водители рассказали о своих занятиях в предновогодних пробках

Почти половина опрошенных (47%) сообщили, что во время затора они слушают радио, аудиокниги или подкасты. 20% отметили, что тратят это время на разговоры по телефону и на соцсети. Еще 12% рассказали, что в пробках строят планы на будущее, 10% — наводят порядок в электронной почте и/или мессенджерах, девять процентов — поют и играют в игры на телефоне, шесть процентов — смотрят видео или кино, пять процентов — работают, и столько же совершают онлайн-покупки.