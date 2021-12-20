В Тюмени прошло заседание комиссии по выявлению незаконной вырубки лесов

Ранее в правительстве региона заявили, что в 2021 году в Тюменской области восстановили больше лесов, чем было вырублено. В конце весны и на протяжении всего лета в регионе был введён режим ЧС из-за лесных пожаров и посещения лесных массивов было запрещено.