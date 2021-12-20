В Тюмени прошло заседание комиссии по выявлению незаконной вырубки лесов

На нём приняли участие глава Департамента лесного комплекса, представители УМВД по Тюменской области, региональное управление Росимущества, судебные приставы, Федеральная таможенная служба региона и другие ведомства.
С докладами выступили директор департамента лесного комплекса Тюменской области Остроумов Л.С., начальник отдела по выявлению преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства, топливно-энергетического и лесопромышленного комплексов УЭБ и ПК УМВД России по Тюменской области Ключников С.И., заместитель руководителя Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Антипкина И.В.
В рамках заседания были озвучены итоги реализации мероприятий по профилактике и пресечению незаконных рубок леса и незаконного оборота древесины на территории Тюменской области в 2021 году, была отмечена высокая эффективность взаимодействия органов при проведении таких мероприятий. Зачастую поиск нарушителей производится каждым ведомством самостоятельно и без согласования с другими региональными структурами.
Ранее в правительстве региона заявили, что в 2021 году в Тюменской области восстановили больше лесов, чем было вырублено. В конце весны и на протяжении всего лета в регионе был введён режим ЧС из-за лесных пожаров и посещения лесных массивов было запрещено.