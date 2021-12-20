nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени прошло заседание комиссии по выявлению незаконной вырубки лесов

20 декабря 2021, 14:07
Фото: инфоцентр правительства Тюменской области.
20 декабря в правительстве Тюменской области прошло заседание Межведомственной комиссии по борьбе с нарушениями в сфере лесного законодательства. Сообщает пресс-служба департамента лесного комплекса региона.

На нём приняли участие глава Департамента лесного комплекса, представители УМВД по Тюменской области, региональное управление Росимущества, судебные приставы, Федеральная таможенная служба региона и другие ведомства.

С докладами выступили директор департамента лесного комплекса Тюменской области Остроумов Л.С., начальник отдела по выявлению преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства, топливно-энергетического и лесопромышленного комплексов УЭБ и ПК УМВД России по Тюменской области Ключников С.И., заместитель руководителя Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Антипкина И.В.

В рамках заседания были озвучены итоги реализации мероприятий по профилактике и пресечению незаконных рубок леса и незаконного оборота древесины на территории Тюменской области в 2021 году, была отмечена высокая эффективность взаимодействия органов при проведении таких мероприятий. Зачастую поиск нарушителей производится каждым ведомством самостоятельно и без согласования с другими региональными структурами.

Ранее в правительстве региона заявили, что в 2021 году в Тюменской области восстановили больше лесов, чем было вырублено. В конце весны и на протяжении всего лета в регионе был введён режим ЧС из-за лесных пожаров и посещения лесных массивов было запрещено.

#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25