В районе улицы Мельникайте минивен влетел в Ладу

Инцидент произошел в районе улицы Мельникайте, 55. Пострадал один человек, Лада влетела в железные ограждения. На место ЧП прибыли сотрудники ГИБДД, им предстоит разобраться в происшествии.
Сегодня днём в городе произошло 6 дорожных происшествий, большинство из них без пострадавших. Пробки в городе достигли 5 баллов. Утром в областной столице дорожные заторы растянулись на 9 баллов.
Ближе к Новому году эксперты ожидают в Тюмени праздничные пробки. В это время горожане поедут за подарками и в рестораны. Трафик в городе увеличится до 30 декабря, вечерние заторы составят около 9 баллов.