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В районе улицы Мельникайте минивен влетел в Ладу

20 декабря 2021, 10:02
Фото: 2ГИС
В Тюмени 20 декабря в аварию попали Лада и минивен, сообщают очевидцы.

Инцидент произошел в районе улицы Мельникайте, 55. Пострадал один человек, Лада влетела в железные ограждения. На место ЧП прибыли сотрудники ГИБДД, им предстоит разобраться в происшествии.

Сегодня днём в городе произошло 6 дорожных происшествий, большинство из них без пострадавших. Пробки в городе достигли 5 баллов. Утром в областной столице дорожные заторы растянулись на 9 баллов.

Ближе к Новому году эксперты ожидают в Тюмени праздничные пробки. В это время горожане поедут за подарками и в рестораны. Трафик в городе увеличится до 30 декабря, вечерние заторы составят около 9 баллов.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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