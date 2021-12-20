Тюменцы опасаются постковидного синдрома и депрессии

Тюменцы отмечают, что люди переболевшие в тяжелой форме более подвержены депрессии.
Некоторые из них становятся пациентами психиатрической лечебницы.
«Честно не удивлюсь. Кто переболел в очень тяжелой форме меня поймет. Страшно становиться, как жить дальше!? Боязнь заразиться вновь. Боязнь за своих близких», - сообщает Анастасия У.
Некоторые подписчики паблика nashgorod_tymen предлагают на время перестать смотреть новости и видео о коронавирусе, чтобы расслабить «нервную систему».
Всего в посте оставлено 18 комментариев. Стоит отметить, что большинство людей не боятся коронавируса.