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Тюменцы опасаются постковидного синдрома и депрессии

20 декабря 2021, 11:33
Фото: 1Mi
Число случаев постковидного синдрома в Тюменской области только растёт.
Сюжет
Тюмень

Тюменцы отмечают, что люди переболевшие в тяжелой форме более подвержены депрессии.

Некоторые из них становятся пациентами психиатрической лечебницы.

«Честно не удивлюсь. Кто переболел в очень тяжелой форме меня поймет. Страшно становиться, как жить дальше!? Боязнь заразиться вновь. Боязнь за своих близких», - сообщает Анастасия У.

Некоторые подписчики паблика nashgorod_tymen предлагают на время перестать смотреть новости и видео о коронавирусе, чтобы расслабить «нервную систему».

Всего в посте оставлено 18 комментариев. Стоит отметить, что большинство людей не боятся коронавируса.

#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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