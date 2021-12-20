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Тюменцев интересуют на прямой линии с губернатором вопросы ЖКХ

20 декабря 2021, 10:47
Фото: 1Mi
На «Прямую линию с губернатором» поступил уже 1 271 вопрос, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Она состоится 21 декабря в 17:00. Трансляция пройдёт на телеканале «Тюменское время».

Больше всего тюменцев интересуют вопросы ЖКХ и цены на услуги, соцзащита населения, коронавирус и его последствия, строительство и архитектура в городах региона. В ходе трансляции можно будет задать и другие волнующие тюменцев вопросы.

Вопросы можно отправить через почту [email protected] или по телефону 8 (3452) 515-212.

«Традиционно к концу года мы подводим итоги. Поговорим на все волнующие темы», — написал губернатор Александр Моор.

Интересующие вас вопросы можно оставить в комментариях под постом Александра Моора на стене в «ВК».

В начале месяца губернатор Тюменской области Александр Моор ответил на обращения жителей в рамках 20-летия партии «Единая Россия».

Также в начале декабря глава региона объявил о смягчении режима проверки QR-кодов. Для населения Тюменской области введение электронных ограничений из-за коронавируса началось с 8 ноября. При этом кафе, рестораны, общепит и организации сферы услуг за прошедшие 3 недели объявили о серьёзном снижении выручки и числа посетителей. Покупательский поток в ТРЦ упал на 40-60%. В этой связи 2 декабря правила работы торговых точек были изменены. Власти региона таким образом пошли навстречу местном бизнесу, представители которого написали в адрес главы региона Александра Моора и главного областного санврача Галины Шарухо коллективное письмо с просьбой отменить QR-коды.

#Новости#Александр Мязин#Политика
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