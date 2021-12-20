Тюменский фермер украл 11 млн рублей

По данным оперативников, в сентябре 2017 он решил украсть около 10 млн бюджетных средств. Деньги выделялись на развитие ферм. Для получения гранта он представил документы, что у него на расчётном счёте есть более 10 млн рублей. Департамент АПК выделил фермеру 15 млн из них 11 были похищены.