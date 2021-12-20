Тюменский фермер украл 11 млн рублей

Владимир Попов из Аромашевского района был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.
По данным оперативников, в сентябре 2017 он решил украсть около 10 млн бюджетных средств. Деньги выделялись на развитие ферм. Для получения гранта он представил документы, что у него на расчётном счёте есть более 10 млн рублей. Департамент АПК выделил фермеру 15 млн из них 11 были похищены.
Преступление было выявлено в 2020 году.
В ходе следствия было возмещено 4 млн рублей. Попов признал вину и получил 2 года условно и штраф в 300 000 рублей. Прокурор просил 4 года условно.