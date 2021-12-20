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Три самолета из Екатеринбурга экстренно отправили в Тюмень из-за снега

20 декабря 2021, 04:32
Фото: 1Mi
Три самолета садились в Тюмени и сейчас вылетели в Екатеринбург из-за сложных метеоусловий в аэропорту Кольцово. В 4 утра из Тюмени вылетел борт, ранее следовавший по маршруту Москва — Екатеринбург, в 05:08 — Будапешт — Екатеринбург и в 05:49 — Новосибирск — Екатеринбург. В тюменском аэропорту условия благоприятные.
Фото: скриншот онлайн-табло

В пресс-службе аэропорта "Рощино" сообщают, что сейчас все рейсы принимаются и отправляются по расписанию.

Вчера Екатеринбург накрыл снежный циклон, выпало около 10 сантиметров снега, утром город встал в 9-балльные пробки.

#Новости#Максим Карпиков#Происшествия
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