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Автобус и легковушка столкнулись в Тобольском районе

20 декабря 2021, 06:18
Фото: "Главные новости Тобольска"
В поселке Сузгун Тобольского района столкнулись легковой автомобиль и автобус. По информации ГИБДД Тюменской области, в этой аварии никто не пострадал.

«Информация об этом дорожно-транспортном происшествии в региональное ГИБДД не поступала, значит в ДТП никто не пострадал»,объяснили в ведомстве.

Авария произошла сегодня утром в Сузгуне. Столкновение произошло между автобусом 19-го маршрута и легковым автомобилем.

Напомним, из-за снегопада в Тюменской области могут быть пробки. Сегодня утром в областной столице они оценивались в 9 баллов. Местные жители теряли время как на центральных улицах города, так и на окраинах Тюмени. На данный момент пробки оцениваются в 4 балла. Водителям стоит соблюдать внимательность.

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#Новости#ДТП#Автобус#Анна Доронина#Происшествия
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