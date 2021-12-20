Автобус и легковушка столкнулись в Тобольском районе

Напомним, из-за снегопада в Тюменской области могут быть пробки. Сегодня утром в областной столице они оценивались в 9 баллов. Местные жители теряли время как на центральных улицах города, так и на окраинах Тюмени. На данный момент пробки оцениваются в 4 балла. Водителям стоит соблюдать внимательность.