Итоги дня: дело о приставаниях к детям, ДТП на трассе Тюмень — Омск, кардиостимулятор

В октябре 2020 году был задержан мужчина по обвинению в статье «Насильственные действия сексуального характера». Родители из-за информации о подозрительном человеке, который приставал к детям в районе школы № 22, обратились в правоохранительные органы.
Как выяснилось, мужчина показывал одной из пострадавших девочек «фото сексуального характера». Подтвердились и другие факты насильственных действий.
В итоге, суд приговорил мужчину к 5годам заключения в колонии строгого режима. Подсудимый свою вину признал.
Как сообщают в региональном ГИБДД, автомобиль «ВАЗ 2115» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Nissan Xtrail. Инцидент произошел на автодороге Р402. В результате ДТП пострадали 3 человека, один из которых получил тяжелые травмы. Всех пострадавших госпитализировали.
Стоит отметить, что сегодня на дорогах Тюменской области увеличилась аварийность. В ГИБДД напоминают водителям о внимательности на заснеженных дорогах и грамотному подбору скоростного режима.
Ранее «Наш город» сообщал о ДТП с участием автомобиля Lexus. Были сбиты двое человек, которые до этого попали в аварию с другим автомобилем.