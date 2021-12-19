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Итоги дня: дело о приставаниях к детям, ДТП на трассе Тюмень — Омск, кардиостимулятор

19 декабря 2021, 18:58
Фото: 1Mi
О главных событиях уходящего дня
Суд вынес решение по делу мужчины, который приставал к детям в Тюмени. Произошла серьезная автомобильная авария на трассе Тюмень — Омск. В тюменской клинике установили кардиостимулятор 100-летнему пациенту.
Сюжет
Дети

Мужчина, который приставал к детям в Тюмени, получил срок

В октябре 2020 году был задержан мужчина по обвинению в статье «Насильственные действия сексуального характера». Родители из-за информации о подозрительном человеке, который приставал к детям в районе школы № 22, обратились в правоохранительные органы.

Как выяснилось, мужчина показывал одной из пострадавших девочек «фото сексуального характера». Подтвердились и другие факты насильственных действий.

В итоге, суд приговорил мужчину к 5годам заключения в колонии строгого режима. Подсудимый свою вину признал.

В ДТП на трассе Тюмень — Омск пострадали 3 человека

Как сообщают в региональном ГИБДД, автомобиль «ВАЗ 2115» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Nissan Xtrail. Инцидент произошел на автодороге Р402. В результате ДТП пострадали 3 человека, один из которых получил тяжелые травмы. Всех пострадавших госпитализировали.

Стоит отметить, что сегодня на дорогах Тюменской области увеличилась аварийность. В ГИБДД напоминают водителям о внимательности на заснеженных дорогах и грамотному подбору скоростного режима.

Ранее «Наш город» сообщал о ДТП с участием автомобиля Lexus. Были сбиты двое человек, которые до этого попали в аварию с другим автомобилем.

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