Итоги дня: дело о приставаниях к детям, ДТП на трассе Тюмень — Омск, кардиостимулятор

Как сообщают в региональном ГИБДД, автомобиль «ВАЗ 2115» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Nissan Xtrail. Инцидент произошел на автодороге Р402. В результате ДТП пострадали 3 человека, один из которых получил тяжелые травмы. Всех пострадавших госпитализировали.