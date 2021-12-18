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Похолодание и небольшой снегопад ожидаются в субботу в Тюмени

18 декабря 2021, 01:03
Фото: 1Mi
В субботу в Тюмени ожидается похолодание и небольшой снегопад, сообщает Гисметео.

До 08:00 в городе выпадет до 1 мм осадков, весь день погода будет пасмурной. Температура воздуха снизится до – 9 градусов, влажность около 85%. Скорость ветра 2-4 метра в секунду, атмосферное давление ниже нормы.

В воскресенье в Тюмени потеплеет до – 2 градусов. Весь день ожидается снегопад, выпадет более 2 мм осадков. Скорость ветра составит 4-6 метров в секунду, на дорогах гололедица. Влажность около 90%.

В понедельник тюменцев ждёт резкое похолодание до – 15 градусов, к 17:00 давление воздуха повысится, облака в городе рассеются. Скорость ветра составит 2-5 метров в секунду, влажность около 80%.

На следующей неделе в городе будет холодно. Столбики термометра снизятся до отметок – 20 градусов.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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