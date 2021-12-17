Тюменский депутат Госдумы РФ Иван Квитка отобрал плакат против QR-кодов

Инцидент произошёл во время вчерашнего заседания Госдумы в момент, когда депутаты КПРФ Рашкин и Парфёнов были посланы Зюгановым развернуть плакат прямо в зале заседания. Спикер госдумы Володин должен оценить рвение депутата ЕР Ивана Квитки, который теперь может похвастать первым трофеем - отобранным плакатом иделогического противника.