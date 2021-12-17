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Тюменский депутат Госдумы РФ Иван Квитка отобрал плакат против QR-кодов

17 декабря 2021, 12:04
Фото: «Наш город»
Депутат Госдумы Иван Квитка от Тюменской области 16 декабря во время потасовки отобрал плакат против QR-кодов, сообщают источники «Нашего города».

Инцидент произошёл во время вчерашнего заседания Госдумы в момент, когда депутаты КПРФ Рашкин и Парфёнов были посланы Зюгановым развернуть плакат прямо в зале заседания. Спикер госдумы Володин должен оценить рвение депутата ЕР Ивана Квитки, который теперь может похвастать первым трофеем - отобранным плакатом иделогического противника.

В потасовке участвовало 5 человек. Пострадавших нет. В настоящий момент в Госдуме решаются вопросы дальнейшей работы QR-кодов в условиях эпидемиологических ограничений.

#Новости#Александр Мязин#Политика
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