На улице Широтной в Тюмени столкнулись автомобиль с городским автобусом

По информации сервиса «Яндекс.пробки», сейчас в областном центре дорожное движение оценивается в 5 баллов. На перекрёстке, где случилось ДТП также наблюдается небольшой затор. Самая загруженная улица — Профсоюзная. К 17 часам вечера плотность автомобильного потока возрастёт до 7 баллов.