На улице Широтной в Тюмени столкнулись автомобиль с городским автобусом

Дорожно-транспортное происшествие случилось у торгового центра «Матрёшка». Судя по всему, инцидент произошёл из-за несоблюдения дистанции. Легковой автомобиль «Лада» въехал в переднее левое колесо автобуса. Специалисты установят обстоятельства случившегося на дороге.
«В дорожной аварии пострадавших нет», — уточнили «Нашему Городу» в региональном Управлении ГИБДД.
По информации сервиса «Яндекс.пробки», сейчас в областном центре дорожное движение оценивается в 5 баллов. На перекрёстке, где случилось ДТП также наблюдается небольшой затор. Самая загруженная улица — Профсоюзная. К 17 часам вечера плотность автомобильного потока возрастёт до 7 баллов.