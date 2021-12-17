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На улице Широтной в Тюмени столкнулись автомобиль с городским автобусом

17 декабря 2021, 08:39
Фото: АВТО Тюмень. ДТП
На улице Широтной в Тюмени столкнулись автомобиль с городским автобусом
Автомобилисты сообщают, что в областном центре на пересечении улиц Широтной и Монтажников, в направлении ТЭЦ, столкнулись легковой автомобиль и городской автобус.
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Тюмень

Дорожно-транспортное происшествие случилось у торгового центра «Матрёшка». Судя по всему, инцидент произошёл из-за несоблюдения дистанции. Легковой автомобиль «Лада» въехал в переднее левое колесо автобуса. Специалисты установят обстоятельства случившегося на дороге.

«В дорожной аварии пострадавших нет», — уточнили «Нашему Городу» в региональном Управлении ГИБДД.

По информации сервиса «Яндекс.пробки», сейчас в областном центре дорожное движение оценивается в 5 баллов. На перекрёстке, где случилось ДТП также наблюдается небольшой затор. Самая загруженная улица — Профсоюзная. К 17 часам вечера плотность автомобильного потока возрастёт до 7 баллов.

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#Новости#Дорожные пробки#ДТП#Происшествия#Тюмень#Дарья Гасникова
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