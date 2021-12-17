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Альфа-Банк и Тюменская область планируют увеличивать кредитование предприятий

17 декабря 2021, 11:12
Фото: инфоцентр правительства Тюменской области.
Альфа-Банк и Тюменская область заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает инфоцентр правительства региона.

Это позволит укрепить деловые связи крупного бизнеса и чиновников экономического блока правительства области.

«Альфа-Банк для нас — очень интересный партнер, который обладает высокими компетенциями в сфере современных финансовых технологий. Результатом поступательного и динамичного развития системы финансово-кредитных услуг в регионе станут улучшение условий для предпринимательской деятельности, рост инвестиционной привлекательности и повышение качества жизни наших земляков», — подчеркнул губернатор.

На данный момент банк видит точки роста в части увеличения кредитования физических лиц и предприятий. Это позволит поддержать малый и средний бизнес.

К слову сказать, в прошлом месяце предприниматели Тюмени получили субсидий за нерабочие дни в сумме 413 млн рублей. На каждого работника была выделяется сумма, произведённая от величины МРОТ - 12 792 рубля. Всего было на предоставление меры поддержки было подано около 8 тысяч заявлений от предпринимателей.

Ранее глава Тюменской области, выступая на IX бизнес-форуме «День знаний для предпринимателей» заявил, что власть и бизнес способны общими усилиями создавать региональные бренды, которые усиливали бы друг друга, работая безо всякой иерархии, но в единой логике. По его мнению это поможет продвигать тюменские продукты, услуги и регион в целом в России и на международной арене.

#Новости#Александр Мязин#Политика
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