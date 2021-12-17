Альфа-Банк и Тюменская область планируют увеличивать кредитование предприятий

Ранее глава Тюменской области, выступая на IX бизнес-форуме «День знаний для предпринимателей» заявил, что власть и бизнес способны общими усилиями создавать региональные бренды, которые усиливали бы друг друга, работая безо всякой иерархии, но в единой логике. По его мнению это поможет продвигать тюменские продукты, услуги и регион в целом в России и на международной арене.