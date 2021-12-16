Юные тюменцы получили гранты на реализацию своих проектов в «Ребячьей республике»

В 2021 год — юбилейный для АНО ОДООЦ «Ребячья республика», которая отмечает свой 30 день рождения. В связи с этой круглой датой команда центра запустила первый детский грантовый конкурс и провела одноименный форум «Лидеры Ребячки», на котором собралось 125 участников.
На протяжении двух дней юные ребячинцы активно проводили время, приняли участие в обучающей программе и «Лидерской сессии», на которой пообщались с представителями молодежной политики Тюменской области и экспертами сферы лидерских компетенций. Ключевым событием стал грантовый конкурс, на котором были представлены 11 детских социальных проектов, направленных на улучшение инфраструктуры и развитие филиалов АНО ОДООЦ «Ребячья республика».
Проекты оценивали эксперты конкурса — руководители региональных НКО, победители грантовых конкурсов, авторы известных в Тюменской области инициатив: Максим Шереметьев (проект «Достойный выбор»), Павел Притупа (проект «Капитаны двора»), Алексей Ларионов (проект «Абсолютное право»). Возглавляла экспертное жюри генеральный директор центра — Лариса Владимировна Шилова.
Среди инициатив, представленных на конкурс, проекты в направлении: здоровье и спорт, наука и техника, профориентация, создание актива «Ребячки», создание новых развивающих центров и проектов социально-гуманитарной направленности. Все проекты разрабатывались инициативными группами, в период подготовки ребята приняли участие в серии обучающих вебинаров по основам социального проектирования, научились оформлять паспорта проектов, подготовили защитное слово и креативную презентацию.
По итогу конкурса победителями стали 5 проектов:
Команды-победительницы получили сертификаты на путёвку в «Ребячью республику» на 6 летнюю смену 2022 года, а также имиджевые подарки и дипломы. Главный приз победителям — это возможность стать самим организаторами смены, создать команды для реализации проектов. Поэтому 6 летняя смена в «Ребячьей республике» станет большим социальным экспериментом и пробой сил для детского актива лагеря.
Специальный диплом в номинации «Приз зрительских симпатий» получила Ариана Агейкина, чье представление проекта оценили сами участники форума.
Эксперты конкурса высоко оценили детские проекты и идеи, а также приняли решение о реализации всех предложенных проектов.
Форум прошел ярко и эмоционально для всех его участников, ребята смогли получить опыт работы в команде, приобрели навык самопрезентации, поставили цели на ближайшее будущее.
Желаем победителям успешной реализации проекта и всем участникам форума новых успехов и продолжать свое развитие к вершине успеха.