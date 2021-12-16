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Юные тюменцы получили гранты на реализацию своих проектов в «Ребячьей республике»

16 декабря 2021, 11:22
Фото: Департамент социального развития Тюменской области
На грантовый конкурс были представлены 11 детских социальных проектов, направленных на улучшение инфраструктуры и развитие филиалов АНО ОДООЦ «Ребячья республика». Пять из них признаны лучшими и будут реализованы, сообщает пресс-службе департамента социального развития Тюменской области.

В 2021 год — юбилейный для АНО ОДООЦ «Ребячья республика», которая отмечает свой 30 день рождения. В связи с этой круглой датой команда центра запустила первый детский грантовый конкурс и провела одноименный форум «Лидеры Ребячки», на котором собралось 125 участников.

На протяжении двух дней юные ребячинцы активно проводили время, приняли участие в обучающей программе и «Лидерской сессии», на которой пообщались с представителями молодежной политики Тюменской области и экспертами сферы лидерских компетенций. Ключевым событием стал грантовый конкурс, на котором были представлены 11 детских социальных проектов, направленных на улучшение инфраструктуры и развитие филиалов АНО ОДООЦ «Ребячья республика».

Проекты оценивали эксперты конкурса — руководители региональных НКО, победители грантовых конкурсов, авторы известных в Тюменской области инициатив: Максим Шереметьев (проект «Достойный выбор»), Павел Притупа (проект «Капитаны двора»), Алексей Ларионов (проект «Абсолютное право»). Возглавляла экспертное жюри генеральный директор центра — Лариса Владимировна Шилова.

Среди инициатив, представленных на конкурс, проекты в направлении: здоровье и спорт, наука и техника, профориентация, создание актива «Ребячки», создание новых развивающих центров и проектов социально-гуманитарной направленности. Все проекты разрабатывались инициативными группами, в период подготовки ребята приняли участие в серии обучающих вебинаров по основам социального проектирования, научились оформлять паспорта проектов, подготовили защитное слово и креативную презентацию.

По итогу конкурса победителями стали 5 проектов:

  • «Босоногая тропа» — проект создания полезного пешего маршрута для профилактики плоскостопия;
  • «Ребячка в миниатюре» — проект создания макета лагеря из конструктора Лего;
  • «Учись, играя» — проект создания центра дополнительного образования по мультипликации;
  • «CommunitOK» — проект, в рамках которого дети научатся вести светские беседы, заводить знакомства и преодолеют барьеры живого общения;
  • Детский фестиваль творчества «Шаг вперёд» для участников летних смен Ассоциации «Мы вместе».

Команды-победительницы получили сертификаты на путёвку в «Ребячью республику» на 6 летнюю смену 2022 года, а также имиджевые подарки и дипломы. Главный приз победителям — это возможность стать самим организаторами смены, создать команды для реализации проектов. Поэтому 6 летняя смена в «Ребячьей республике» станет большим социальным экспериментом и пробой сил для детского актива лагеря.

Специальный диплом в номинации «Приз зрительских симпатий» получила Ариана Агейкина, чье представление проекта оценили сами участники форума.

Эксперты конкурса высоко оценили детские проекты и идеи, а также приняли решение о реализации всех предложенных проектов.

Форум прошел ярко и эмоционально для всех его участников, ребята смогли получить опыт работы в команде, приобрели навык самопрезентации, поставили цели на ближайшее будущее.

Желаем победителям успешной реализации проекта и всем участникам форума новых успехов и продолжать свое развитие к вершине успеха.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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