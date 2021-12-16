Юные тюменцы получили гранты на реализацию своих проектов в «Ребячьей республике»

На протяжении двух дней юные ребячинцы активно проводили время, приняли участие в обучающей программе и «Лидерской сессии», на которой пообщались с представителями молодежной политики Тюменской области и экспертами сферы лидерских компетенций. Ключевым событием стал грантовый конкурс, на котором были представлены 11 детских социальных проектов, направленных на улучшение инфраструктуры и развитие филиалов АНО ОДООЦ «Ребячья республика».