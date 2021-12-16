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В Тюмени в 2021 году введены в эксплуатацию десятки многоквартирных домов

16 декабря 2021, 14:47
Фото: 1Mi
За последние 11 месяцев в Росреестр обратилось почти 2 млн заявителей, большая часть из них через интернет.
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Тюмень

Принято 758,7 тыс. решений об осуществлении кадастрового учёта, рост почти на 46%.

На учёт поставлено 52 многоквартирных дома и сотни частных. На встрече обсудили создание цифровой мультимасштабной карты России.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени введён в эксплуатацию ЖК «Москва».

Сроки строительства уточнялись на заседаниях межведомственной рабочей группы. Прокурор области и прокурор Калининского округа неоднократно выезжали на строительную площадку. Застройщик ЖК получил предостережение.

Квартиры в доме получат 380 дольщиков.

#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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