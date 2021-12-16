В Тюмени в 2021 году введены в эксплуатацию десятки многоквартирных домов

Принято 758,7 тыс. решений об осуществлении кадастрового учёта, рост почти на 46%.
На учёт поставлено 52 многоквартирных дома и сотни частных. На встрече обсудили создание цифровой мультимасштабной карты России.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени введён в эксплуатацию ЖК «Москва».
Сроки строительства уточнялись на заседаниях межведомственной рабочей группы. Прокурор области и прокурор Калининского округа неоднократно выезжали на строительную площадку. Застройщик ЖК получил предостережение.
Квартиры в доме получат 380 дольщиков.