В Тюмени шестой день разыскивают мужчину

По данным поискового отряда Белая Сова, в декабре в Тюмени нашли троих мужчин. Все живы и здоровы. Ежегодно в Тюмени пропадает до 160 человек, большинство из них благополучно возвращаются домой. В очень редких случаях происходит что-то серьёзное.