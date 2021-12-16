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В Тюмени шестой день разыскивают мужчину

16 декабря 2021, 15:58
Фото: ПО «Белая сова»
В Тюмени с 12 декабря разыскивают Колугина Сергея Викторовича, 1967 года рождения, сообщает Белая Сова.

Он ушел из дома по улице 50 лет ВЛКСМ и больше его не видели.

Был одет в вязаную шапку, чёрную куртку, тёмные штаны и ботинки. На вид 55 лет, рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы короткие. На правой руке отсутствует 4 пальца.

Если вы видели этого человека, позвоните по телефону (3452) 794-310 – ОП№ 5 МВД города Тюмени.

По данным поискового отряда Белая Сова, в декабре в Тюмени нашли троих мужчин. Все живы и здоровы. Ежегодно в Тюмени пропадает до 160 человек, большинство из них благополучно возвращаются домой. В очень редких случаях происходит что-то серьёзное.

#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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