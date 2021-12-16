nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени дорожные работы создают километровые пробки на Объездной дороге

16 декабря 2021, 11:40
Фото: 2ГИС
В Тюмени 16 декабря на Объездной дороге проходят дорожные работы, сообщают очевидцы.

Около Червишевского тракта пробка почти 2 км. в сторону Федюнинского. Специалисты обрабатывают дорожные ямы в этом направлении. Частично движение транспорта в этой части трассы периодически останавливается.

К 16:30 в областной столице пробки в 5 баллов. В городе фактически нет ДТП, на нескольких улицах отмечены два сломавшиеся машины. К часу пик пробки могут составить 8 баллов.

Фото: 2гис

Ранее «Наш город» сообщал, что в областном центре с начала декабря на дорогах наблюдается гололедица. Явление связано с погодными условиями — на улице тепло и периодически идёт мокрый снег. Местные дороги чистят 400 единиц спецтехники.

#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25