В Тюмени дорожные работы создают километровые пробки на Объездной дороге

Около Червишевского тракта пробка почти 2 км. в сторону Федюнинского. Специалисты обрабатывают дорожные ямы в этом направлении. Частично движение транспорта в этой части трассы периодически останавливается.
К 16:30 в областной столице пробки в 5 баллов. В городе фактически нет ДТП, на нескольких улицах отмечены два сломавшиеся машины. К часу пик пробки могут составить 8 баллов.
Ранее «Наш город» сообщал, что в областном центре с начала декабря на дорогах наблюдается гололедица. Явление связано с погодными условиями — на улице тепло и периодически идёт мокрый снег. Местные дороги чистят 400 единиц спецтехники.