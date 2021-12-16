Самые недорогие парковки в центре Тюмени находятся на Профсоюзной и Герцена

На набережной Туры свою машину можно оставить за 25 рублей час, на вышеперечисленных улицах за 20-30 рублей.
На Герцена (нечетная сторона), Республики, 1, Ленина парковка для автомобилистов будет стоить уже 35 рублей в час. На Герцена, 52 и Первомайская, 14/1 свой автомобиль можно оставить за 30 рублей.
Все новые парковки в границах улиц Герцена – Челюскинцев – Республики – Первомайской – Советской – Профсоюзной стоят 30 руб./час.
Стоит отметить, что за парковками и нарушителями следит фирма ТТС, до июля 2022 года она получила контракт на 5 млн рублей за обслуживание платных парковок в областной столице.