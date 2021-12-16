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Самые недорогие парковки в центре Тюмени находятся на Профсоюзной и Герцена

16 декабря 2021, 11:11
Фото: 1Mi
Самые недорогие парковки в Тюмени расположены на улицах Профсоюзная, Первомайская, Герцена, сообщает источник «Нашего города».
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Тюмень

На набережной Туры свою машину можно оставить за 25 рублей час, на вышеперечисленных улицах за 20-30 рублей.

На Герцена (нечетная сторона), Республики, 1, Ленина парковка для автомобилистов будет стоить уже 35 рублей в час. На Герцена, 52 и Первомайская, 14/1 свой автомобиль можно оставить за 30 рублей.

Все новые парковки в границах улиц Герцена – Челюскинцев – Республики – Первомайской – Советской – Профсоюзной стоят 30 руб./час.

Стоит отметить, что за парковками и нарушителями следит фирма ТТС, до июля 2022 года она получила контракт на 5 млн рублей за обслуживание платных парковок в областной столице.

#Новости#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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