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«Пятерочка» возглавила рейтинг продуктовых магазинов

16 декабря 2021, 13:02
Фото: 5ka.ru
Традиционное исследование компании Online Market Intelligence «Любимые бренды россиян» показало, что по итогам 2021 года торговая сеть «Пятерочка» стала лидером в категории «Продуктовые магазины».

Если брать показатель популярности в динамике, то за год у «Пятерочки» он увеличился на 1 п. п. и достиг 20,9%, пишет eg.ru.

Директор по маркетингу «Пятерочки» Михаил Ярцев назвал любовь потребителей важным показателем взаимодействия с торговой сетью. Он подчеркнул, что речь идет не только об эмоциональной привязанности, но также и о поведенческих характеристиках.

Ярцев заявил, что положительная динамика в восприятии ретейлера — итог многовекторной работы, основная задача которой — завоевание доверия потребителей.

Напомним: Online Market Intelligence — одна из ведущих компаний РФ. Она предоставляет комплексные решения для маркетинговых исследований самым известным компаниям, входящим в список Fortune Global 500. OMI с 2010 года регулярно проводит опросы респондентов по их любимым брендам.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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