«Пятерочка» возглавила рейтинг продуктовых магазинов

Если брать показатель популярности в динамике, то за год у «Пятерочки» он увеличился на 1 п. п. и достиг 20,9%, пишет eg.ru.
Директор по маркетингу «Пятерочки» Михаил Ярцев назвал любовь потребителей важным показателем взаимодействия с торговой сетью. Он подчеркнул, что речь идет не только об эмоциональной привязанности, но также и о поведенческих характеристиках.
Ярцев заявил, что положительная динамика в восприятии ретейлера — итог многовекторной работы, основная задача которой — завоевание доверия потребителей.
Напомним: Online Market Intelligence — одна из ведущих компаний РФ. Она предоставляет комплексные решения для маркетинговых исследований самым известным компаниям, входящим в список Fortune Global 500. OMI с 2010 года регулярно проводит опросы респондентов по их любимым брендам.