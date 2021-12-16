Госдума предложила узаконить дополнительную выплату пенсионерам к Новому году

Деньги должны выплачиваться перед Новым годом.
В этом году некоторые парламентарии полагают, что инфляция может составить 9%, это станет проблемой для пенсионеров в стране. Предлагается установить ежегодную выплату в размере получаемой пенсии. Деньги на выплаты должен выделить Федеральный бюджет.
В следующем году на эти цели моет понадобиться 786 млрд рублей дополнительных расходов.
Эксперты полагают, что бюджет выдержит дополнительные расходы почти в триллион рублей. Решение по данному вопросу в Госдуме РФ ещё не принято.