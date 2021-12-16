nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Госдума предложила узаконить дополнительную выплату пенсионерам к Новому году

16 декабря 2021, 13:47
Фото: 1Mi
В Госдуме предлагают официально узаконить 13-ю пенсию в стране, сообщают «Новые известия».

Деньги должны выплачиваться перед Новым годом.

В этом году некоторые парламентарии полагают, что инфляция может составить 9%, это станет проблемой для пенсионеров в стране. Предлагается установить ежегодную выплату в размере получаемой пенсии. Деньги на выплаты должен выделить Федеральный бюджет.

В следующем году на эти цели моет понадобиться 786 млрд рублей дополнительных расходов.

Эксперты полагают, что бюджет выдержит дополнительные расходы почти в триллион рублей. Решение по данному вопросу в Госдуме РФ ещё не принято.

#Новости#Александр Мязин#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25