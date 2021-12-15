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Вертолёт с медиками доставил травмированную пациентку из Заводоуковска в Тюмень

15 декабря 2021, 06:07
Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «Областная больница №12» (г. Заводоуковск)
Вертолёт с медиками доставил травмированную пациентку в Тюмень
Накануне женщине с травмой потребовался экстренный перевод из ОБ № 12 города Заводоуковска в ОКБ № 2, расположенную в областном центре. Для транспортировки был использован вертолёт, рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

В среднем такого рода путь длится от 20 до 30 минут. Это позволяет очень быстро эвакуировать нуждающегося в медпомощи и доставить в региональную столицу.

«Нужно подчеркнуть, что возможность таким образом доставить пациента в многопрофильный стационар второй ОКБ — очень большой плюс для медицины. Всего после пяти минут в пути пациентка начала получать лечебно-диагностическую специализированную помощь в условиях областного медучреждения», — прокомментировал заместитель главврача ОБ № 12 по медчасти Евгений Сергеевич Ердушкин.

Во время перелёта травмированную женщину в стабильном состоянии сопровождала бригада Тюменского центра медицины катастроф ОКБ № 1 в составе с медсестрой и врачом-анестезиологом-реаниматологом.

Напомним, посадочная площадка на территории ОКБ № 2 была введена в эксплуатацию в январе текущего года в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» за счёт средств регионального бюджета, выделенных по распоряжению губернатора Тюменской области Александра Моора. Она оборудована всем необходимым и способна круглосуточно принимать воздушные судна, уровень шума которых допустим для посадки в черте города.

Одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».

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#Новости#Общество#Медицина#Тюмень#Дарья Гасникова
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