Вертолёт с медиками доставил травмированную пациентку из Заводоуковска в Тюмень

Напомним, посадочная площадка на территории ОКБ № 2 была введена в эксплуатацию в январе текущего года в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» за счёт средств регионального бюджета, выделенных по распоряжению губернатора Тюменской области Александра Моора. Она оборудована всем необходимым и способна круглосуточно принимать воздушные судна, уровень шума которых допустим для посадки в черте города.