Вертолёт с медиками доставил травмированную пациентку из Заводоуковска в Тюмень

В среднем такого рода путь длится от 20 до 30 минут. Это позволяет очень быстро эвакуировать нуждающегося в медпомощи и доставить в региональную столицу.
«Нужно подчеркнуть, что возможность таким образом доставить пациента в многопрофильный стационар второй ОКБ — очень большой плюс для медицины. Всего после пяти минут в пути пациентка начала получать лечебно-диагностическую специализированную помощь в условиях областного медучреждения», — прокомментировал заместитель главврача ОБ № 12 по медчасти Евгений Сергеевич Ердушкин.
Во время перелёта травмированную женщину в стабильном состоянии сопровождала бригада Тюменского центра медицины катастроф ОКБ № 1 в составе с медсестрой и врачом-анестезиологом-реаниматологом.
Напомним, посадочная площадка на территории ОКБ № 2 была введена в эксплуатацию в январе текущего года в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» за счёт средств регионального бюджета, выделенных по распоряжению губернатора Тюменской области Александра Моора. Она оборудована всем необходимым и способна круглосуточно принимать воздушные судна, уровень шума которых допустим для посадки в черте города.
Одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».