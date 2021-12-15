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В Тюменском районе до 22 декабря закрывается на карантин шесть школ

15 декабря 2021, 14:47
Фото: 1Mi
В Тюменском районе с 16 по 22 декабря на карантин по ОРВИ закрывается 6 школ, сообщает администрация района.

Дети будут обучаться дистанционно несколько дней.

Для снижения распространения ОРВИ закроют: Московскую, Созоновскую, Акияровскую, Новотарманскую, Салаирскую и Богандинскую №2. Решение об ограничениях принято на заседании комиссии 15 декабря. Чиновники отметили, что в Винзилинской школе продлевается карантин до 17 декабря.

Ранее в Тюмени закрывали школы № 52, 65 и один корпус гимназии 49. Сейчас учебные заведения работают в обычном режиме.

По данным медиков, в Тюмени высокая заболеваемость ОРВИ среди детей. Местные школы закрывают на карантин классы, дети обучаются дистанционно.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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