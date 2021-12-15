В Тюменском районе до 22 декабря закрывается на карантин шесть школ

Дети будут обучаться дистанционно несколько дней.
Для снижения распространения ОРВИ закроют: Московскую, Созоновскую, Акияровскую, Новотарманскую, Салаирскую и Богандинскую №2. Решение об ограничениях принято на заседании комиссии 15 декабря. Чиновники отметили, что в Винзилинской школе продлевается карантин до 17 декабря.
Ранее в Тюмени закрывали школы № 52, 65 и один корпус гимназии 49. Сейчас учебные заведения работают в обычном режиме.
По данным медиков, в Тюмени высокая заболеваемость ОРВИ среди детей. Местные школы закрывают на карантин классы, дети обучаются дистанционно.