У жителей Ново-Патрушево в Тюмени появился новый выезд из района

Всего в этом году построено и отремонтировано более 19 километров дорог.
Специалисты начали строительство подъездного пути к школе на улице Валентины Трофимовой, протяжённость нового пути внутри района составит 880 метров. Работы продлятся до ноября следующего года.
«Также строительство дорог идёт в микрорайонах Ямальский-2, Березняковский, Восточный-2, а также в жилых районах Плеханово и Казарово», — уточнили в мэрии.
В следующем сезоне дорожники продолжат строительство и ремонт Велижанского тракта, а также приступят к улицам в микрорайоне Европейский и Тюменском микрорайоне.