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У жителей Ново-Патрушево в Тюмени появился новый выезд из района

15 декабря 2021, 05:49
Фото: 1Mi
У жителей Ново-Патрушево в Тюмени появился новый выезд из района
У жителей микрорайона Ново-Патрушево появился новый выезд из района, когда улицу Монтажников соединили с кольцом на улице Федюнинского, рассказали в городской мэрии.

Всего в этом году построено и отремонтировано более 19 километров дорог.

Специалисты начали строительство подъездного пути к школе на улице Валентины Трофимовой, протяжённость нового пути внутри района составит 880 метров. Работы продлятся до ноября следующего года.

«Также строительство дорог идёт в микрорайонах Ямальский-2, Березняковский, Восточный-2, а также в жилых районах Плеханово и Казарово», — уточнили в мэрии.

В следующем сезоне дорожники продолжат строительство и ремонт Велижанского тракта, а также приступят к улицам в микрорайоне Европейский и Тюменском микрорайоне.

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#Новости#Общество#Строительство#Дороги#Тюмень#Дарья Гасникова
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