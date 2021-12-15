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Тюменцам рассказали, когда начнётся вакцинация несовершеннолетних от COVID-19

15 декабря 2021, 03:36
Фото: 1Mi
Тюменцам рассказали, когда начнётся вакцинация несовершеннолетних
В связи с тем, что вакцина от коронавируса поступит в конце 2021 года, в начале следующего начнут ставить прививки детям, рассказали «Нашему Городу» в областном департаменте здравоохранения.

Вакцина рассчитана на детей в возрасте от 12 до 17 лет. Территориальные поликлиники начали работу со школами — самостоятельно согласие на прививку могут подписать ученики с 15 лет, до этого возраста необходимо разрешение родителей.

«Так как вся медицинская помощь — это дело добровольное и оказывается после письменного согласия пациента, специалисты на регулярной основе направляют такие документы, в том числе в общеобразовательные учреждения для медосмотров и профилактических прививок, включённых в нацкалендарь», — пояснили в ведомстве.

Сбор согласий со школьников и их родителей начался раньше, чтобы понять сколько понадобится препарата, а также организовать соответствующий график вакцинации.

Ранее мы писали о том, как в Тюмени организована вакцинация маломобильных людей на дому. В ГП № 3 к маломобильным пациентам относят порядка 1000 человек и большинство из них дополнительно находятся в зоне риска по заражению коронавирусом в силу возраста. Специализированная выездная бригада, оснащенная всеми необходимыми средствами защиты, помогает таким людям пройти процедуру вакцинации и сохранить свое здоровье.

Напомним, режим QR-кодов был введён в начале ноября — без электронного свидетельства о вакцинации нельзя было попасть в торговые центры, спорт-клубы и кинотеатры. За прошедший месяц общепит, расположенный в торговых комплексах, понёс убытки от 60 до 80%. А с 3 декабря ограничения должны были коснуться и отдельно расположенных ресторанов и кафе. Тогда бизнесмены забили тревогу и собрали более тысячи подписей с просьбой отменить коды.

Вечером 2 декабря губернатор подписал постановление о переносе ограничений в общепите на 24 декабря, а ТЦ стало разрешено посещать без предъявления кода до 18 часов в будние дни.

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