Тюменец-олигарх оставил наследство в 2,7 млрд долларов и яхту Чёрная жемчужина

Daily Mail сообщает о появлении ещё одного завещания тюменского олигарха Олега Бурлакова. Мужчина скончался в этом году от коронавируса.
Один из крупных его активов находится в «Стройлесбанке» (74,88%) и ТРЦ «Калинка» (74,9%) в Тюмени.
В новом завещании Бурлаков упомянул дальних родственников и стюардессу его личного самолета Софию Шевцову.
По данным Forbes, состояние тюменского олигарха может оцениваться в 2,7 млрд $.
Стоит отметить, что в 2021 скончались сразу несколько крупных бизнесменов в РФ: создатель глазированных сырков «Б. Ю. Александров» 73-летний Борис Александров, 61-летний владелец Natura Siberica Андрей Трубников, создатель IPG Photonics, крупнейшего производителя промышленных лазеров, 82-летний Валентин Гапонцев.