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Тюменец-олигарх оставил наследство в 2,7 млрд долларов и яхту Чёрная жемчужина

15 декабря 2021, 10:44
Фото: 1Mi
Daily Mail сообщает о появлении ещё одного завещания тюменского олигарха Олега Бурлакова.

Daily Mail сообщает о появлении ещё одного завещания тюменского олигарха Олега Бурлакова. Мужчина скончался в этом году от коронавируса.

Один из крупных его активов находится в «Стройлесбанке» (74,88%) и ТРЦ «Калинка» (74,9%) в Тюмени.

В новом завещании Бурлаков упомянул дальних родственников и стюардессу его личного самолета Софию Шевцову.

По данным Forbes, состояние тюменского олигарха может оцениваться в 2,7 млрд $.

Стоит отметить, что в 2021 скончались сразу несколько крупных бизнесменов в РФ: создатель глазированных сырков «Б. Ю. Александров» 73-летний Борис Александров, 61-летний владелец Natura Siberica Андрей Трубников, создатель IPG Photonics, крупнейшего производителя промышленных лазеров, 82-летний Валентин Гапонцев.

#Новости#Александр Мязин#Общество
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