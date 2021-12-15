Любителя выпить за рулём тюменца отправили в колонию на 2 года и лишили прав на 5 лет

В прошлом году на молодого человека было возбуждено три уголовных дела за пьяное вождение. Весной текущего года он отбыл наказание и вышел на свободу. Однако, в конце лета и начале осени дважды снова садился нетрезвым за руль. Таким образом, на автомобилиста возбудили ещё два уголовных дела.
«Мужчину признали виновным в совершении двух преступлений по статьям 264.1.2 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость», — пояснили в надзорном ведомстве.
Так как подсудимый был ранее судим, его отправили в исправительную колонию на два года. Кроме того, любителя выпить за рулём лишили водительского удостоверения и на протяжении пяти лет, он не сможет работать в сферах, где необходимо управлять транспортными средствами.