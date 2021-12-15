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Любителя выпить за рулём тюменца отправили в колонию на 2 года и лишили прав на 5 лет

15 декабря 2021, 07:44
Фото: 1Mi
Любителя выпить за рулём тюменца отправили в колонию на 2 года
Уватский районный суд Тюменской области осудил на 2 года исправительной колонии и лишил на 5 лет водительских прав 27-летнего водителя, на которого было возбуждено 5 уголовных дел за пьяную езду, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Сюжет
Тюмень

В прошлом году на молодого человека было возбуждено три уголовных дела за пьяное вождение. Весной текущего года он отбыл наказание и вышел на свободу. Однако, в конце лета и начале осени дважды снова садился нетрезвым за руль. Таким образом, на автомобилиста возбудили ещё два уголовных дела.

«Мужчину признали виновным в совершении двух преступлений по статьям 264.1.2 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость», — пояснили в надзорном ведомстве.

Так как подсудимый был ранее судим, его отправили в исправительную колонию на два года. Кроме того, любителя выпить за рулём лишили водительского удостоверения и на протяжении пяти лет, он не сможет работать в сферах, где необходимо управлять транспортными средствами.

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#Новости#Пьяная езда#Происшествия#Лишение прав#Тюмень#Дарья Гасникова
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