Любителя выпить за рулём тюменца отправили в колонию на 2 года и лишили прав на 5 лет

В прошлом году на молодого человека было возбуждено три уголовных дела за пьяное вождение. Весной текущего года он отбыл наказание и вышел на свободу. Однако, в конце лета и начале осени дважды снова садился нетрезвым за руль. Таким образом, на автомобилиста возбудили ещё два уголовных дела.